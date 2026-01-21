Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs Aktie

Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D8W3 / ISIN: US8703212055

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Swedish Orphan Biovitrum Un stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,207 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Swedish Orphan Biovitrum Un 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 881,0 Millionen USD – ein Plus von 27,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swedish Orphan Biovitrum Un 689,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 3,08 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs 13,30 6,40%

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

