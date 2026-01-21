Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Swedish Orphan Biovitrum Un stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,207 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Swedish Orphan Biovitrum Un 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 881,0 Millionen USD – ein Plus von 27,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swedish Orphan Biovitrum Un 689,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 3,08 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at