Erste Schätzungen: Sweetgreen A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sweetgreen A präsentiert in der voraussichtlich am 04.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,381 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 102,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sweetgreen A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 126,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,216 USD, gegenüber -1,730 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 585,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 470,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at