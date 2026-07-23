Sweetgree a Aktie

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WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sweetgreen A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sweetgreen A stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,128 USD. Dies würde einen Gewinn von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Sweetgreen A -0,200 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 194,9 Millionen USD – ein Plus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sweetgreen A 185,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,094 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 708,5 Millionen USD, gegenüber 679,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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