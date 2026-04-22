Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sweetgreen A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sweetgreen A wird sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,215 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,42 Prozent auf 163,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,717 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,140 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 709,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 679,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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