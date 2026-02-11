Erste Schätzungen: Sweetgreen A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sweetgreen A wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,307 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,80 Prozent verringert. Damals waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,81 Prozent auf 159,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sweetgreen A noch 160,9 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,980 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 684,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 676,8 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

