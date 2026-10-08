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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Swiggy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Swiggy wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -2,918 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,43 Prozent erhöht. Damals waren -4,590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 73,86 Milliarden INR – ein Plus von 32,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiggy 55,61 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -11,208 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -16,870 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 303,24 Milliarden INR, gegenüber 230,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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