Erste Schätzungen: Sydbank A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sydbank A-S öffnet voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sydbank A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,38 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,10 DKK je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,03 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Minus von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 44,65 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 50,90 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 7,17 Milliarden DKK, gegenüber 10,52 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
