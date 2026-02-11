Syensqo Aktie

Syensqo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E1GW / ISIN: BE0974464977

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Syensqo SA-NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Syensqo SA-NV wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,776 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Syensqo SA-NV noch ein Verlust pro Aktie von -1,270 EUR in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,51 Milliarden EUR gegenüber 1,60 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,65 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,32 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,050 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 6,29 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,56 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Syensqo SA-NV

mehr Nachrichten

Analysen zu Syensqo SA-NV

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Syensqo SA-NV 80,50 -0,12% Syensqo SA-NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste. Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen