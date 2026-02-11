Erste Schätzungen: Syensqo SA-NV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Syensqo SA-NV wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,776 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Syensqo SA-NV noch ein Verlust pro Aktie von -1,270 EUR in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,51 Milliarden EUR gegenüber 1,60 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,65 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,32 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,050 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 6,29 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,56 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at