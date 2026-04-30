Syensqo Aktie
WKN DE: A3E1GW / ISIN: BE0974464977
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30.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Syensqo SA-NV stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Syensqo SA-NV wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,624 EUR je Aktie gegenüber -0,030 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,63 Prozent auf 1,40 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,62 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,36 EUR im Vergleich zu -0,600 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,87 Milliarden EUR, gegenüber 5,76 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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