Erste Schätzungen: Syensqo SA-NV zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Syensqo SA-NV wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen, dass Syensqo SA-NV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,935 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,51 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,30 EUR, gegenüber -0,600 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 5,83 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,76 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at