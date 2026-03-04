Erste Schätzungen: Sylogist stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sylogist wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,019 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,2 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,147 CAD je Aktie, gegenüber -0,030 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 63,1 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 65,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at