Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3CY7Z / ISIN: US8713321029
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sylvamo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sylvamo wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,255 USD gegenüber 0,650 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 740,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 9,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sylvamo einen Umsatz von 821,0 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD, gegenüber 3,24 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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