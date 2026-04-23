Erste Schätzungen: Sylvamo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sylvamo wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,255 USD gegenüber 0,650 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 740,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 9,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sylvamo einen Umsatz von 821,0 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD, gegenüber 3,24 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at