28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sylvamo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sylvamo präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sylvamo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,94 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Sylvamo mit einem Umsatz von insgesamt 858,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 970,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,47 Prozent verringert.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 7,18 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,77 Milliarden USD waren.

