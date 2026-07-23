Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3CY7Z / ISIN: US8713321029
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sylvamo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sylvamo äußert sich voraussichtlich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,103 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sylvamo einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 814,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 794,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD aus. Im Vorjahr waren 3,24 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 3,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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