Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3CY7Z / ISIN: US8713321029
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sylvamo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sylvamo äußert sich voraussichtlich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 846,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 817,8 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,24 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,24 Milliarden USD, gegenüber 3,35 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Sylvamo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Sylvamo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Sylvamo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Sylvamo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Sylvamo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued
|28,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.