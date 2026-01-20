Erste Schätzungen: Symbotic A legt Quartalsergebnis vor

Symbotic A stellt voraussichtlich am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,077 USD je Aktie gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Symbotic A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 622,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 486,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,92 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,392 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,72 Milliarden USD, gegenüber 2,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at