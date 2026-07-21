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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Symbotic A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Symbotic A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,131 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 USD erwirtschaftet worden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 592,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Symbotic A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 715,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,512 USD, gegenüber -0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 2,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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