Erste Schätzungen: Synaptics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Synaptics wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,15 USD aus. Im letzten Jahr hatte Synaptics einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent auf 300,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 267,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,35 USD im Vergleich zu -1,220 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at