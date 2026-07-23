Synaptics Aktie
WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Synaptics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Synaptics äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 305,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Synaptics einen Umsatz von 282,8 Millionen USD eingefahren.
13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,61 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,19 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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