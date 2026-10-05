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WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Synchrony Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Synchrony Financial wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 2,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,86 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Synchrony Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,81 Milliarden USD im Vergleich zu 4,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,36 USD, gegenüber 9,28 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 15,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,12 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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