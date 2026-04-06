Erste Schätzungen: Synchrony Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Synchrony Financial veröffentlicht voraussichtlich am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,15 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Synchrony Financial ein EPS von 1,89 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 20,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,80 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,81 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,56 Milliarden USD, gegenüber 19,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at