Erste Schätzungen: Synchrony Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Synchrony Financial lässt sich voraussichtlich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Synchrony Financial die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,42 USD. Dies würde einer Verringerung von 29,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Synchrony Financial 2,00 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 12,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,49 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,86 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,34 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,38 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at