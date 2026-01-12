Erste Schätzungen: Synchrony Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Synchrony Financial wird voraussichtlich am 27.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 2,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Synchrony Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,84 Milliarden USD im Vergleich zu 4,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,32 USD, gegenüber 8,55 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 15,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 20,76 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at