Erste Schätzungen: Synchrony Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Synchrony Financial wird voraussichtlich am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,11 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Synchrony Financial 2,50 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,73 Milliarden USD aus – eine Minderung von 20,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Synchrony Financial einen Umsatz von 4,71 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,29 USD je Aktie, gegenüber 9,28 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 15,31 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 19,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at