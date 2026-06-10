10.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SYNNEX präsentiert Quartalsergebnisse

SYNNEX stellt voraussichtlich am 25.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 4,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,95 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,71 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,90 USD, gegenüber 9,95 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 68,20 Milliarden USD im Vergleich zu 62,51 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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