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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SYNNEX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SYNNEX lädt voraussichtlich am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,29 USD. Dies würde einem Zuwachs von 66,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SYNNEX 1,98 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,53 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,62 USD je Aktie, gegenüber 9,95 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 64,95 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 62,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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