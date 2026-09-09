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09.09.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SYNNEX veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SYNNEX wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 24.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,64 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SYNNEX 2,74 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SYNNEX in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 18,79 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,00 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,95 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,79 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 62,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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