Synopsys lädt voraussichtlich am 08.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,12 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Synopsys in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15,16 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,04 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 9,72 Milliarden USD, gegenüber 7,05 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion Finanzen.net