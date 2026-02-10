Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Synopsys präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Synopsys lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,56 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,36 Prozent erhöht. Damals waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 64,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,39 Milliarden USD gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,04 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 9,63 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Synopsys präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synopsys-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
21.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Synopsys von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)