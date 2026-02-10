Synopsys Aktie

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Synopsys präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Synopsys lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,56 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,36 Prozent erhöht. Damals waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 64,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,39 Milliarden USD gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,04 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 9,63 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

