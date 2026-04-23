Synsam AB Registered Shs Aktie

Synsam AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C58S / ISIN: SE0016829709

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Synsam Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Synsam Registered wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,684 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,600 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,80 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,71 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,05 SEK, gegenüber 3,14 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 7,64 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,07 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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