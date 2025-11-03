Synsam AB Registered Shs Aktie

Synsam AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C58S / ISIN: SE0016829709

03.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Synsam Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Synsam Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,795 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,440 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Synsam Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,69 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,56 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,98 SEK, gegenüber 2,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,02 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,44 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Synsam AB Registered Shs

