Synsam AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C58S / ISIN: SE0016829709
|
05.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Synsam Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Synsam Registered wird voraussichtlich am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,749 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Synsam Registered ein EPS von 0,510 SEK je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,78 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,06 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,48 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,10 Milliarden SEK, gegenüber 6,44 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synsam AB Registered Shs
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: Synsam Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Erste Schätzungen: Synsam Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.08.25
|Ausblick: Synsam Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Erste Schätzungen: Synsam Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Synsam AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Synsam AB Registered Shs
|66,00
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.