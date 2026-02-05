Synsam AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A3C58S / ISIN: SE0016829709

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Synsam Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Synsam Registered wird voraussichtlich am 20.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,749 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Synsam Registered ein EPS von 0,510 SEK je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,78 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,06 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,48 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,10 Milliarden SEK, gegenüber 6,44 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

