Synsam AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C58S / ISIN: SE0016829709
|
28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Synsam Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Synsam Registered präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,899 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,900 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,90 Milliarden SEK – ein Plus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Synsam Registered 1,73 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,94 SEK je Aktie, gegenüber 3,14 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 7,71 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 7,07 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synsam AB Registered Shs
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Synsam Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.26
|Ausblick: Synsam Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: Synsam Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Synsam Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Synsam AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Synsam AB Registered Shs
|55,80
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.