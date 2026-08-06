Erste Schätzungen: Synsam Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Synsam Registered stellt voraussichtlich am 21.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,14 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,790 SEK je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent auf 2,01 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,84 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,97 SEK im Vergleich zu 3,14 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,63 Milliarden SEK, gegenüber 7,07 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at