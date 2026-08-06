Synsam AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C58S / ISIN: SE0016829709
|
06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Synsam Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Synsam Registered stellt voraussichtlich am 21.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,14 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,790 SEK je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent auf 2,01 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,84 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,97 SEK im Vergleich zu 3,14 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,63 Milliarden SEK, gegenüber 7,07 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synsam AB Registered Shs
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: Synsam Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Synsam Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Synsam Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.02.26
|Ausblick: Synsam Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Synsam AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Synsam AB Registered Shs
|55,70
|-1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.