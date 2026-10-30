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WKN DE: A40VTW / ISIN: JP3376720003

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30.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Synspective stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Synspective lädt voraussichtlich am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,610 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -8,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Synspective nach den Prognosen von 5 Analysten 1,98 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 473,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 344,9 Millionen JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,04 JPY aus. Im Vorjahr waren -3,210 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 6,52 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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