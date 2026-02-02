SyntheticMR AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CMUC / ISIN: SE0015987946
|
02.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SyntheticMR Registered wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,111 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 SEK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll SyntheticMR Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 13,3 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,6 Millionen SEK umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,820 SEK aus, während im Fiskalvorjahr -0,360 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 52,3 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 55,7 Millionen SEK.
