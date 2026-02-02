SyntheticMR AB Registered Shs Aktie

SyntheticMR AB Registered Shs

WKN DE: A3CMUC / ISIN: SE0015987946

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SyntheticMR Registered wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,111 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll SyntheticMR Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 13,3 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,6 Millionen SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,820 SEK aus, während im Fiskalvorjahr -0,360 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 52,3 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 55,7 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

