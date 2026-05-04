SyntheticMR AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CMUC / ISIN: SE0015987946

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered legt Quartalsergebnis vor

SyntheticMR Registered wird sich voraussichtlich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,195 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SyntheticMR Registered noch -0,330 SEK je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SyntheticMR Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 14,9 Millionen SEK im Vergleich zu 14,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,247 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,900 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 65,3 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 57,1 Millionen SEK waren.

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