SyntheticMR AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CMUC / ISIN: SE0015987946
|
10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SyntheticMR Registered wird voraussichtlich am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,330 SEK gegenüber -0,150 SEK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SyntheticMR Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 14,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 12,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,210 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,900 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 63,6 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 57,1 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SyntheticMR AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: SyntheticMR Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu SyntheticMR AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|SyntheticMR AB Registered Shs
|0,03
|6,12%