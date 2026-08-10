SyntheticMR AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CMUC / ISIN: SE0015987946

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SyntheticMR Registered wird voraussichtlich am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,330 SEK gegenüber -0,150 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SyntheticMR Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 14,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 12,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,210 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,900 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 63,6 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 57,1 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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