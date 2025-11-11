Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SyntheticMR Registered stellt voraussichtlich am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,120 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,15 Prozent auf 13,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte SyntheticMR Registered noch 13,3 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,543 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,390 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 57,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 55,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at