Erste Schätzungen: Sysco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sysco wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,977 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,820 USD erwirtschaftet wurden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,15 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sysco für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,78 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,73 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 84,45 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 81,37 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at