Erste Schätzungen: Sysco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sysco gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,51 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sysco 1,10 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sysco in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 21,95 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 21,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,73 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 84,37 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 81,37 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at