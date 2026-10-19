Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sysco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sysco wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD gegenüber 0,990 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 22,02 Milliarden USD gegenüber 21,15 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD im Vergleich zu 3,66 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 89,67 Milliarden USD, gegenüber 84,55 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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