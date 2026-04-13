Erste Schätzungen: Sysco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sysco wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,945 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sysco für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,56 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,73 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 84,43 Milliarden USD, gegenüber 81,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at