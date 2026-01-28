Erste Schätzungen: SYSMEX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SYSMEX wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,140 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll SYSMEX nach den Prognosen von 7 Analysten 820,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 816,3 Millionen USD umgesetzt worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,496 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,26 Milliarden USD, gegenüber 3,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at