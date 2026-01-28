SYSMEX Aktie

SYSMEX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12EJE / ISIN: US87184P1093

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SYSMEX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SYSMEX wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,140 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll SYSMEX nach den Prognosen von 7 Analysten 820,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 816,3 Millionen USD umgesetzt worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,496 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,26 Milliarden USD, gegenüber 3,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SYSMEX CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Analysen zu SYSMEX CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Aktien in diesem Artikel

SYSMEX CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 9,50 -1,14% SYSMEX CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

