Erste Schätzungen: SYSMEX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SYSMEX veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 46,36 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 47,81 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 86,83 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 9,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 251,58 JPY im Vergleich zu 210,88 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 412,25 Milliarden JPY, gegenüber 363,78 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

