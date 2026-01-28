Erste Schätzungen: SYSMEX veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SYSMEX lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass SYSMEX im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,84 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 26,65 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll SYSMEX im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 129,05 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,75 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 76,61 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 86,07 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 506,61 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 508,64 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at