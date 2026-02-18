Erste Schätzungen: Systemair Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Systemair Registered wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,828 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,620 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,04 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,04 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,09 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,27 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,47 Milliarden SEK, gegenüber 12,30 Milliarden SEK im Vorjahr.

