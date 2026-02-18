Systemair AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C9RE / ISIN: SE0016609499
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Systemair Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Systemair Registered wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,828 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,620 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,04 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,04 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,09 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,27 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,47 Milliarden SEK, gegenüber 12,30 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Systemair AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Systemair Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Systemair Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: Systemair Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: Systemair Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Systemair AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Systemair AB Registered Shs
|7,86
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.