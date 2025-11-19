Systemair AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A3C9RE / ISIN: SE0016609499

19.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Systemair Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Systemair Registered äußert sich voraussichtlich am 04.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,25 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Systemair Registered 1,14 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,18 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,15 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,09 SEK im Vergleich zu 3,27 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 12,46 Milliarden SEK, gegenüber 12,30 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

