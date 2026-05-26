Erste Schätzungen: Systemair Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Systemair Registered öffnet voraussichtlich am 10.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen, dass Systemair Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,887 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 SEK je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,00 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Systemair Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,06 Milliarden SEK aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,80 SEK, gegenüber 3,27 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 12,28 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,30 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at