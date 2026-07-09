Erste Schätzungen: T-Mobile US legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

T-Mobile US veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

T-Mobile US wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,58 USD aus. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie eingefahren.

21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,13 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei T-Mobile US für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,97 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,41 USD je Aktie, gegenüber 9,72 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 94,60 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 88,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at