T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Experten-Erwartungen
|
09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: T-Mobile US legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
T-Mobile US wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,58 USD aus. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie eingefahren.
21 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,13 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei T-Mobile US für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,97 Milliarden USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,41 USD je Aktie, gegenüber 9,72 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 94,60 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 88,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: T-Mobile US legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
02.07.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
30.06.26
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
30.06.26